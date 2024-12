KEMPTEN. Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Bedrohungslage im häuslichen Umfeld in Sankt Mang. Dabei befand sich ein 31-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb es zu mehreren verbalen Bedrohungen und dem Vorzeigen eines Messers kam. Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Unbeteiligte. Der Mann konnte durch Spezialeinsatzkräfte gestellt werden. Bei der Fixierung leistete der 31-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Aufgrund der Umstände wurde der Mann einer stationären ärztlichen Versorgung zugeführt. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an. Bei der Einsatzabwicklung wurde die Polizeiinspektion Kempten von Kräften des Zentralen Einsatzdienstes und von Spezialkräften unterstützt. Ein Polizeibeamter zog sich im Verlauf der Widerstandshandlungen eine leichte Verletzung zu. (PI Kempten)