Zigarettenautomat gesprengt - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Automaten gesprengt und Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Eine Anwohnerin verständigte gegen 00:25 Uhr die Polizei, nachdem sie in der Mainparkstraße einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Wie sich herausstellte, hatte der bislang noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt, um an den Inhalt zu gelangen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro belaufen. Der genaue Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Aschaffenburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer ist in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Mainparkstraße auf verdächtige Personen aufmerksam geworden?

Wer hat den Täter möglicherweise auf der Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Nach Verkehrsunfall am Dienstagabend - Unfallverursacher noch unklar - Zeugen gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend wurde durch Zeugen ein verunfallter Mercedes im Grünstreifen neben der Fahrbahn festgestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß, konnten jedoch unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Die Aschaffenburger Polizei versucht nun den Unfallverursacher zu ermitteln und hofft hierbei auf Zeugen.

Zeugen teilen verunfallten Mercedes mit

Der Verkehrsunfall in der Hauptstraße ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 18:45 Uhr und 20:10 Uhr. Der Mercedes kam demnach alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kam auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen im Altern von 39 und 50 Jahren. Diese flüchteten jedoch nach dem Unfall zunächst zu Fuß.

Nach der Mitteilung über den verunfallten Pkw begaben sich umgehend mehrere Streifen in den Bereich der Unfallörtlichkeit, da zunächst auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Fahrzeuginsassen des Pkw sich noch im Nahbereich befinden und verletzt wurden.

Fahrzeuginsassen durch Streife angetroffen

Die Halterin und deren Bekannte konnten schließlich angetroffen werden. Beide Frauen waren stark alkoholisiert und verhielten sich äußerst unkooperativ gegenüber den Beamten. Der Schlüssel des Mercedes konnte bei ihnen aufgefunden werden. Nachdem die Fahrereigenschaft vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde bei beiden Frauen eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Zeugen des Verkehrsunfalls und insbesondere auf Hinweise zu der Fahrerin des schwarzen Mercedes unter 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, gegen 15:55 Uhr, wurde auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring an einem weißen Fiat Ducato der rechte Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag, 07:40 Uhr, wurden von einem Lagerplatz "Am Leinritt" zwei Sportboot-Motoren und ein Jetski entwendet. Die Täter gelangten über den dortigen Radweg auf das Gelände.

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, haben drei Jugendlichen einen brennenden Bengalo vor eine Haustür am Alemannenring gelegt. Es entstand ein Sachschaden an der Haustüre.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.