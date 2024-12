KITZINGEN – OT HOHENFELD. Über 40.000 Euro Beute machten dem Sachstand nach Täter durch den Diebstahl von Radarsensoren aus 12 Fahrzeugen. Am vergangenen Wochenende hatten sich die Unbekannten an den Autos auf dem Hof eines Autohauses zu schaffen gemacht und konnten anschließend unerkannt flüchten. Aufgrund der hohen Schadenssumme übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen von der Polizei in Kitzingen.

Ein Mitarbeiter des Autohauses stellte am Montagmorgen die Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen auf dem Hof des Händlers in der Mainstraße fest und informierte die Polizei. Die ersten Ermittlungen der Inspektion Kitzingen ergaben, dass die Täter im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, fachmännisch aus 12 Audis die Radarsensoren ausbauten. Der Wert der Sensoren beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro, der angerichtete Sachschaden wird ebenfalls im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kripo Würzburg übernahm aufgrund der hohen Schadensumme die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses in der Mainaustraße beobachtet haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.