SCHWABACH. (1280) Am Mittwochmorgen (18.12.2024) lösten Schmierereien in einem Schulgebäude einen Polizeieinsatz im Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach aus. Der Schulbetrieb konnte nach etwa eineinhalb Stunden wieder aufgenommen werden.



Kurz vor Schulbeginn wurden im Innenbereich des Schulgebäudes Schmierereien festgestellt, die einen bedrohlichen Inhalt hatten. Die Schulleitung informierte daraufhin umgehend die Polizeiinspektion Schwabach. Mehrere Streifen kamen vor Ort und sicherten das Schulgebäude. Die Schülerinnen und Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in den Klassenzimmern und wurden von ihren Lehrerinnen und Lehrern betreut.

Die vor Ort festgestellten Gesamtumstände ergaben keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdungslage. Nachdem das Schulgebäude durch die Beamten abgesucht wurde, konnte der Schulbetrieb ab etwa 09:30 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die Polizeiinspektion Schwabach hat Ermittlungen zum Urheber der Schmierereien wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie wegen etwaiger Kostenerhebungen aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl