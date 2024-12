WÜRZBURG / HAUPTBAHNHOF. Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend einen 38-Jährigen kontrolliert und bei diesem eine größere Menge Heroin aufgefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Kontrolle in Zug - Fund von Rauschmitteln

Gegen 19:45 Uhr betraten Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg einen ICE, der am Würzburger Hauptbahnhof anhielt. Dort kontrollierten die Bundespolizisten einen 38-jährigen Fahrgast und durchsuchten in der Folge dessen persönliche Gegenstände. Darin versteckt fanden die Beamten Heroin im dreistelligen Grammbereich. Dem aus Nürnberg stammenden Mann wurde die Festnahme erklärt, die Betäubungsmittel sichergestellt.

Vorführung am Sonntag - Untersuchungshaft angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 38-Jährige am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Besitzes einer nicht geringen Menge Heroin. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei führt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Betäubungsmittel.