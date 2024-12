BURGHAUSEN / MÜHLDORF AM INN. Weil sie einer Frau bei einem Wohnungsbrand zur Hilfe kamen bedankten sich Vertreter der Kriminalpolizei am heutigen Dienstag, 17. Dezember 2024, bei den Helfern.

Im Juli 2024 brach im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Burghausen ein Feuer aus.

Frau Tanja Schinagl war in ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin vor Ort und wurde, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Günter Modzel, auf den Brand aufmerksam. Die beiden kamen ohne zu zögern der im Wohnanwesen befindlichen Frau zur Hilfe. Dabei erlitten beide couragierten und mutigen Helfer selbst erhebliche Verletzungen durch das Feuer und die dadurch entstandenen Rauchgase. Sie fanden die verletzte Hausbewohnerin liegend im Wohngebäude auf und brachten sie aus der Gefahrenzone.

Im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen kam die Ehefrau von Herrn Prof. Dr. Günter Modzel hinzu. Frau Dr. Theresa Modzel befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst Ihrer Tätigkeit als Notärztin. Sie sorgte gemeinsam mit ihrem Ehemann, sowie Frau Schinagl für die Rettung der Hausbewohnerin. Das couragierte und beherzte Einschreiten der Helfer trug maßgeblich dazu bei, dass die Hausbewohnerin diesen Vorfall überlebte.

Am heutigen Dienstag, 17. Dezember 2024, bedankte sich der Leiter der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, Volker Umstätter, im Rahmen eines persönlichen Gesprächs bei Frau Schinagl, Frau Dr. Modzel sowie Herrn Prof. Dr. Modzel. In diesem Zuge wurden auch Dankschreiben im Namen des Polizeipräsidenten Manfred Hauser ausgehändigt.

Auf Grund der „Rettungsmaßnahmen“ konnten die Eheleute Modzel mit ihren Kindern nicht am geplanten Kindergartenfest teilnehmen, weshalb diese ihre Eltern für die Anerkennung begleiten durften.