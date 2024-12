INGOLSTADT.Bei einem Unfall auf einer Großbaustelle an der Ingolstädter Stinnesstraße kam am gestrigen Nachmittag ein Arbeiter ums Leben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Bei der Verlastung von Baumaterial lösten sich Teile der Ladung eines Krans und stürzten aus einer Höhe von etwa 20 Metern auf den Boden herab. Hierbei wurde ein unter dem Schwenkbereich stehender Arbeiter getroffen und schwer verletzt. Gegen 16:35 Uhr waren daraufhin die Rettungskräfte alarmiert worden, die den 55-jährigen Mann in ein Krankenhaus einlieferten. Dort verstarb der in Ingolstadt wohnhafte rumänische Staatsbürger am frühen Abend.

Spezialisten der Kriminalpolizei Ingolstadt übernahmen noch am gestrigen Abend die Untersuchungen zum genaueren Unfallhergang. Auch die zuständige Berufsgenossenschaft wurde in die Ermittlungen eingebunden.