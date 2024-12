GUNZENHAUSEN. (1276) Am Samstagabend (23.11.2024) überfiel ein zunächst Unbekannter eine Tankstelle in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Ansbacher Kriminalpolizei konnte drei Tatverdächtige identifizieren. Ein 18-jähriger Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie mit Meldung 1189 vom 24.11.2024 berichtet, betrat gegen 23:50 Uhr ein mit einem Mundschutz maskierter Mann eine Tankstelle in der Nürnberger Straße kurz vor der Auffahrt zur Bundesstraße B 466. In den Räumlichkeiten bedrohte der zunächst Unbekannte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf flüchtete der Mann mit der Beute von mehreren Hundert Euro Bargeld.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchem unter anderem ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde im Einsatz waren, gelang dem Mann unerkannt die Flucht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Kriminalpolizei Ansbach. Im weiteren Verlauf werteten die Kriminalpolizisten eine Vielzahl an Spuren aus, befragten mehrere Zeugen und gingen verschiedenen Hinweisen nach. Durch die akribische Ermittlungsarbeit der Beamten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Mann.

Am 28.11.2024 nahmen Beamte des Spezialeinsatzkommandos den 18-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Ansbach vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Im Zuge der Ermittlungsarbeit konnten die Polizisten schließlich zwei weitere, ebenfalls 18-jährige Mittäter identifizieren. Das Trio muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler