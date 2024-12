2789 – Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Oberhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (12.12.2024) bis Sonntag (15.12.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mofa aus einer Tiefgarage in der Zollernstraße. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2790 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (15.12.2024) war ein 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen.

2791 – Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am heutigen Montag (16.12.2024) war ein 30-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Branderstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der 30-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen.

2792 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Kriegshaber – Am gestrigen Sonntag (15.12.2024) hoben bislang Unbekannte einen Gullideckel in der Tendelstraße aus der Verankerung.

Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Anwohner ein metallisches Geräusch und drei bislang unbekannte Personen, die in Richtung Gieseckestraße flüchteten. Wie sich bei der weiteren Abklärung herausstellte, hatten die bislang Unbekannten einen Gullideckel unter einem geparkten Hyundai aus der Verankerung genommen.

Die bislang unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 15-22 Jahre, dunkel gekleidet

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2793 – Polizei ermittelt nach Fahrzeugbränden

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (13.12.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter gegen 22.00 Uhr drei Kleintransporter in der Schillstraße und der Elisabethstraße in Brand. Zwei Fahrzeuge konnten durch die Feuerwehr und einen Passanten gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben könne, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2794 – Polizei ermittelt nach Raub

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (14.12.2024) teilte ein 40-jähriger Mann der Polizei mit, dass er von zwei bislang unbekannten Tätern in der Holzbachstraße ausgeraubt wurde. Offenbar unvermittelt gingen die beiden Unbekannten den Mann an, schlugen ihn und entwendeten seinen Geldbeutel sowie sein Mobiltelefon. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Plärrer. Der Mann wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2795 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Bürgerhaus

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (14.12.2024), 22.00 Uhr, bis Sonntag (15.12.2024), 10.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsamen Zugang zu dem Bürgerhaus in der Neuschwansteinstraße. Der Täter entwendete mehrere Lebensmittel im mittleren zweistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2796 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (13.12.2024), 09.30 Uhr, bis Samstag (14.12.2024), 09.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter eine Haltestelle und den Asphalt in der Hans-Böckler-Straße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Hammerschmiede – Am Samstag (14.12.2024) beschädigte ein 28-Jähriger fünf Fahrzeuge im Bereich der St.-Lukas-Straße (Firmhaberau) und im Bereich Sonnenbachweg (Hammerschmiede).

Die Polizeibeamten stellten den 28-Jährigen im Nahbereich fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen den 28-Jährigen.