Mehrere Einbrüche am Untermain – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

STADT U. LKR. ASCHAFFENBURG, STADT U. LKR. MILTENBERG. Am Wochenende wurden den Polizeidienststellen am Untermain eine Vielzahl von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen mitgeteilt. Hierbei erbeuteten die Täter teils Bargeld und Schmuck in Höhe von niedrigen bis mittleren vierstelligen Summen. Zwei Taten hatten sich in unmittelbarer Nachbarschaft zugetragen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Glattbach – Einfamilienhaus angegangen

Zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, haben sich Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Borngrund" verschafft. Dem Sachstand nach wurde Schmuck im Wert mehrere tausend Euro entwendet.

Großostheim – Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, sind Einbrecher über eine Terrasse in ein Wohnhaus in der Mühlstraße eingestiegen und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Den ersten Erkenntnissen nach wurden Gegenstände im Wert von rund 500 Euro entwendet.

Aschaffenburg - Unbewohntes Haus angegangen

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Wohnhaus in der Englertstraße verschafft. Die Täter sind über die Terrassentür in das Innere gelangt. Zu einem Beuteschaden ist es dem Sachstand nach nicht gekommen

Miltenberg – Tresor geöffnet

Einbrecher haben die mehrwöchige Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Graubergstraße ausgenutzt. Dem Sachstand nach sind die Unbekannten über einen Balkon geklettert und haben ein dortiges Fenster gewaltsam geöffnet. Im Gebäudeinneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen und nahmen darin befindlichen Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe mit. Der Einbruch wurde am Sonntagabend, gegen 18:15 Uhr, entdeckt. Den Umständen nach gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat im Laufe des Wochenendes geschehen ist. Ob noch weitere Wertsachen entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bürgstadt – Zwei Einbrüche in Nachbarschaft

Zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 08:20 Uhr, waren zwei Häuser in wenigen hundert Metern Abstand ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Sowohl in dem Haus "Am Vogelsberg" als auch in dem Anwesen im Höhenbahnweg wurden die Terrassentüren gewaltsam geöffnet. In beiden Fällen ist der Beuteschaden noch unklar.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Aufgebrachter Hotelgast leistet Widerstand und wird durch Polizei überwältigt - Zwei Beamte leicht verletzt - Verfahren eingeleitet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 45-Jähriger hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Hotel randaliert. Im weiteren Verlauf griff der alkoholisierte Mann mehrere Beamte an und leistete erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten wurden verletzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.

Randale in Hotel - Polizei überwältigt alkoholisierten Mann

Am Montag, gegen 00:30 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein aufgebrachter Mann in einem Hotel in der Goldbacher Straße mitgeteilt. Dem Sachstand nach beschädigte der 45-jährige Hotelgast unter anderem ein Regal im Eingangsbereich und trat weiterhin gegen Einrichtungsgegenstände.

Eine hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei traf schließlich in einem oberen Stockwerk des Hotels auf den Randalierer, der die Beamten augenblicklich angriff. Dabei stieß er zunächst einen Polizisten zur Seite, ehe er mehrfach in Richtung der Beamten schlug. Da sich der 45-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, nicht beruhigen ließ, musste er zu Boden gebracht werden, wo er gegen die Maßnahmen Widerstand leistete. Nachdem weitere Streifen zur Unterstützung hinzukamen, konnte der Angreifer unter Kontrolle gebracht und ihm Handschellen angelegt werden.

Zwei Polizisten verletzten sich im Zuge der Widerstandshandlungen leicht. Sie konnten ihren Dienst nach einer kurzen medizinischen Behandlung fortsetzen.

Dienstfahrzeug beschädigt - Blutentnahme durchgeführt

Im weiteren Verlauf wurde der 45-Jährige, der die Beamten fortlaufend beleidigte, in ein Dienstfahrzeug gebracht. Dabei beschädigte er den Streifenwagen, indem er mehrfach mit seinem Kopf gegen den Dachhimmel schlug, bevor die Beamten auch das unterbinden konnten.

Nachdem der Mann zur Dienststelle gefahren wurde, musste er sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Nach Durchführung weiterer für das Strafverfahren notwendiger Maßnahmen wurde der 45-Jährige entlassen.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Der 45-Jährige aus Niedersachen muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Mann.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

DAMMBACH, OT WINTERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr wurde das hintere Kennzeichen eines grauen Pkw der Marke Mercedes entwendet. Das Auto mit Aschaffenburger Zulassung war in der Friedhofstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Sonntag wurde der Feuerwehr gegen 11:10 Uhr ein qualmender Heuballen an einer Wiese in der Verlängerung der Ebersbacher Straße mitgeteilt. Der Ballen konnte vor einem größeren Entflammen bewahrt werden. Die hinzugerufene Polizei schließt als Ursache ein menschliches Handeln nicht aus.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes, zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 09:45 Uhr, wurden an einem weißen Tesla Reifen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand plattgestochen. Der Pkw war in der Jahnstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.