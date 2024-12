1985. Polizei München unterstützt „Lichtblick Hasenbergl“ mit der „Aktion Weihnachtswunschbaum“

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit hatte die Münchner Polizei die Gelegenheit, Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwierigen Verhältnissen eine Freude zu bereiten und selbst zu erleben.

"Lichtblick Hasenbergl" betreut 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die unter benachteiligenden Bedingungen in einer Sozialwohnungssiedlung im Münchner Stadtteil Hasenbergl aufwachsen. Ihr Leben ist oft geprägt von finanziellen Sorgen und einem schwierigen sozialen Umfeld. Ziel der Einrichtung ist es, den Kreislauf der sozialen Benachteiligung zu durchbrechen und den Kindern ein gesundes Aufwachsen, einen begabungsgerechten Schulbesuch und eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen. Ein Geschenk zu Weihnachten ist für diese Kinder keine Selbstverständlichkeit.

Aus diesem Grund hat sich die Polizei München entschlossen, die Einrichtung „Lichtblick Hasenbergl“ mit einer Weihnachtsbaumaktion zu unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren konnten ihren persönlichen Wunschanhänger mit ihrem individuellen Weihnachtswunsch (Wert ca. 20,- Euro) an zwei Weihnachtsbäumen aufhängen. Solche Individualwünsche waren u.a. Malsachen, Bastelsets oder Gesellschaftsspiele.

Zusätzlich wurden Wunschanhänger für eine Spendenaktion für gemeinsame Ausflüge (z.B. Kino- und Theaterbesuche) der Kinder gesammelt.

Im Rahmen der Aktion konnten die Beschäftigten oder Dienststellen der Münchner Polizei die Wünsche der Kinder zu übernehmen.

Die Resonanz war so groß, dass bereits nach einem Tag alle Sterne vergeben waren. Darüber hinaus konnte mit der Aktion eine pädagogische Tafel für den Kindergarten finanziert werden.

Im Rahmen der Personalversammlung und der Jahresabschlusstagung spendeten die Kolleginnen und Kollegen nochmals 1000 Euro für Lichtblick Hasenbergl. Insgesamt kamen damit zusammen mit den Sachspenden insgesamt ca. 3000 Euro für die „Aktion Weihnachtswunschbaum“ zusammen.

Zusätzlich erhalten die Kinder und Jugendlichen noch einen Gutschein für einen Besuch bei der Reiter- und Hundestaffel der Münchner Polizei.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel:

„Die Münchner Polizei ist ein Teil unserer Stadtgesellschaft. Wir sind uns in unserer täglichen Arbeit dieser Verantwortung bewusst und wollen unseren Beitrag leisten. Deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, Lichtblick Hasenbergl zu unterstützen. Dass ich mich auf meine Kolleginnen und Kollegen im Polizeipräsidium München verlassen kann, indem jeder Wunschzettel einen Abnehmer findet, habe ich vermutet. Dass aber alle Wunschzettel innerhalb weniger Stunden vergriffen waren, erfüllt mich mit Stolz. Besonders freue ich mich aber darüber, dass wir vielen Kindern im Stadtteil Hasenbergl durch die Aktion in der Weihnachtszeit ein Extralächeln ins Gesicht zaubern können.“

1986. Brand – Altperlach

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 22:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über einen Brand in Altperlach informiert.

Bei Eintreffen der sofort entsandten Polizeistreifen am Einsatzort, wurde ein Brand in zwei Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Kellerbrand.

Einige Hausbewohner, die zwischenzeitlich selbstständig das Haus verlassen hatten konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Informationen zum Sachschaden liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursachenfeststellung übernommen.

1987. Brand in einem Gastronomiebetrieb – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 16.12.2024, gegen 07:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über einen Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Ludwigsvorstadt informiert. Bei Eintreffen der Polizei wurde das Feuer bereits durch die ebenfalls allarmierte Feuerwehr gelöscht.

Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu einer Sperrung der Lindwurmstraße.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über einhunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Häberlstraße, Kapuzinerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1988. Pkw entzieht sich Polizeikontrolle – Oberhaching

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 03:15 Uhr, befuhr eine Polizeistreife der Münchner Polizei mit ihrem Dienstfahrzeug die Oberhachinger Straße. Hier entschieden sie sich, einen Pkw, BMW, einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhalteaufforderung und versuchte sich der Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen. Dies führte zu einer Nachfahrt, bei der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt.

Am Kreisverkehr Raiffeisenalle fuhr der unbekannte Fahrer über die Mittelinsel und beschädigte hier einen Schneeleitpfosten. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Bereich des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Grundstückseck des Keltenring geriet der Pkw in den Abgang einer Tiefgarage und verkeilte sich hier. Der Fahrzeugführer setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angehalten und festgenommen werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Nach anschließender Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der Pkw, der Schneeleitpfosten und der Tiefgaragenabgang wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der 19-Jährige wurde unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und verbotenem Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1989. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit bosnischer-herzegowinischer Staatsangehörigkeit mit einem Pkw, BMW, die Biedersteinerstraße stadtauswärts. Zur selben Zeit fuhr ein 40-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München mit einem Taxi, Mercedes, und einem 23-jährigen Fahrgast mit Wohnsitz in Nürnberg auf der Dietlindenstraße stadtauswärts. Die Kreuzung zur Biedersteinerstraße überquerte er geradeaus.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 35-Jährigen und dem Taxi. Die Vorfahrt vor Ort ist grundsätzlich durch eine Ampel geregelt.

Beim Zusammenstoß überschlug sich der BMW, kam auf dem Dach zu liegen und beschädigte die dort befindliche Ampel.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 40-Jährige und der 23-Jährige verletzten sich ebenfalls leicht und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich mehrere zehntausend Euro.

Die Kreuzung musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrte werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1990. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; zwei Personen verletzt – Laim

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Landsberger Straße stadteinwärts. Als er nach links den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden 19-Jährigen mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der VW kippte und auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb.

Der Pkw des 30-Jährigen wurde nach rechts abgelenkt und kollidierte mit einem Pkw, Mitsubishi, einer 49-Jährigen mit Wohnsitz in München, welche ebenfalls dort in gleicher Richtung unterwegs war.

Der 30-Jährige und der 19-Jährige wurden leicht verletzt und jeweils mit von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Alle drei Pkw wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.