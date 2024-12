SAAL AN DER SAALE OT WALTERSHAUSEN, LKR. RHÖN GRABFELD. Am Samstagabend eskalierte die Verkehrskontrolle einer Frau aus dem Landkreis. Ihr Begleiter wurde gegenüber den Polizeibeamten handgreiflich und musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bad Königshofen in Waltershausen ein Fahrzeug. Die 52-jährige Fahrerin des VW Golf händigte ordnungsgemäß ihre Fahrzeugpapiere sowie ihren Führerschein aus. Ihr 64-jähriger Begleiter schien jedoch von der Kontrolle nicht angetan gewesen zu sein. Er verließ das Fahrzeug, schubste einen der beiden Polizeibeamten zur Seite und baute sich bedrohlich vor dem zweiten Beamten auf.

Um die Kontrolle ruhig beenden zu können, wurde der Mann des Platzes verwiesen. Dem Platzverweis kam er nicht nach, sondern versuchte nun erneut einen der Beamten zur Seite zu schubsen. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten den 64-Jährigen in Gewahrsam. Hierbei leistete er so massiv Widerstand, dass sowohl er als auch einer der Polizisten leicht verletzt wurde.

Nachdem der Tatverdächtige gefesselt werden konnten, brachten ihn die Beamten auf die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Während der gesamten Zeit beleidigte er die Beamten auf das Übelste.

Dem 64-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld wird sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.