FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Am 13.12.2024 verunglückte ein junger Pilot mit seinem Segelflieger bei der Landung am Flugplatz und verletzte sich dabei schwer. Die Polizeiinspektion Passau hat Untersuchungen aufgenommen.

Die Mitarbeiter des Towers am Flugplatz informierten gegen 13.10 Uhr die Integrierte Leitstelle über die verunglückte Landung des Segelfliegers. Ersten Erkenntnissen nach stürzte der 23-jährige Pilot beim Landeanflug aus einer Höhe von circa 50 Meter in ein an die Landebahn angrenzendes Feld. Der Pilot wurde dabei schwer verletzt. Nach ärztlicher Versorgung von Ort wurde er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Sportflugzeug wurde wohl komplett zerstört, es entstand ein geschätzter wirtschaftlicher Totalsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Die Untersuchungen zum Flugunfall wurden noch vor Ort von der Polizeiinspektion Passau aufgenommen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist eingebunden, ebenso die Staatsanwaltschaft Passau. Ob ein Flugfehler des Piloten Ursache der verunglückten Landung war, ist Gegenstand der aktuellen Untersuchungen.

Veröffentlicht: 16.12.2024, 12.40 Uhr