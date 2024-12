POCKING, LKR. PASSAU. Am Samstag (14.12.2024) kam es gegen 18.00 Uhr bei einem Parkplatz in der Passauer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, wobei ein 20-Jähriger mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen; ein Tatverdächtiger wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Am Samstag gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle über eine verletzte Person an einem Parkplatz in der Passauer Straße informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich dort zuvor eine Gruppe Jugendlicher auf, als sich eine weitere Person näherte, auf den 20-Jährigen zuging und ihn schubste. Es folgte eine Auseinandersetzung, wobei der 20-Jährige wohl durch einen spitzen Gegenstand am Oberkörper verletzt wurde. Er erlitt zwei Stichwunden und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell weiterhin zur Behandlung befindet.

Nach ersten Ermittlungen richtete sich der Verdacht gegen einen 17-Jährigen aus Pocking, der noch am selben Abend vorläufig festgenommen wurde. Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht am Sonntag (15.12.2024) wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen und der 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf

Personen, die am Samstag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr in der Passauer Straße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder zum Hergang der Auseinandersetzung Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0 zu melden.

Veröffentlicht: 16.12.2024, 09.00 Uhr