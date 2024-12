Zwei Wohnungseinbrüche am Untermain - Ein Versuch - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

LKR. MILTENEBRG U. LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag haben sich in der Region zwei Einbrüche zugetragen - in einem Fall sind die Täter gescheitert. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft zur Klärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Großheubach

Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten in der Königsberger Straße über einen Wintergarten gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vor allem Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:45 Uhr eingrenzen.

Weitere Tat in Dettingen

Einbrecher haben ebenfalls am Freitag die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Egerlandstraße ausgenutzt und sind dort gewaltsam eingedrungen. Die Täter sind offenbar über die Terrassentür in die Räumlichkeiten gelangt und entkamen mit Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe.

Ersten Ermittlungserkenntnissen nach hat sich das Geschehen um kurz nach 12:00 Uhr zugetragen.

Versuchter Einbruch in Waldaschaff

An einem Wohnhaus in der Schillerstraße sind Einbrecher offensichtlich gescheitert. Ein Hausbewohner bemerkte nach seiner Rückkehr, dass versucht wurde die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten hatten sich zwischen Samstag, 01:30 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, vergebens an der Haustür zu schaffen gemacht.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Großheubach, Karlstein und Waldaschaff verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 6021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Wie erst später polizeibekannt wurde hat ein Unbekannter bereits in der Zeit zwischen Montag, 07:45 Uhr, und Donnerstag, 13:00 Uhr einen Seat Ibiza mutwillig beschädigt. Das Auto stand in der Boppstraße und weist einen Kratzer an der Beifahrerseite auf, der augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand zugefügt wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

LEIDERSBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 09:15 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A4 in der Kolpingstraße angefahren. Das Auto war am Fahrbahnrand abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.