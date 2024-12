NÜRNBERG. (1269) Seit Samstagabend (14.12.2024) wird die 63-jährige Dorit G. nach einem Besuch im Nürnberger Max-Morlock-Stadion vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Dorit G. besuchte am Samstagabend als Mitglied einer betreuten Gruppe das Adventssingen im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Gegen 20:00 Uhr wollte sie mit ihrer Betreuerin in Richtung Ausgang am Tor 1 laufen. Auf dem Weg dorthin entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Seitdem wird die 63-Jährige vermisst.

Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, in die neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie Personensuchhunde eingebunden waren, verliefen bislang ohne Erfolg. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die 63-Jährige in hilfloser Lage befindet.

Personenbeschreibung:

165 cm groß, leicht untersetzt, kurze, dunkle Haare, leicht nach vorne gebeugter Gang. Dorit G. ist mit einer dunklen Hose und einer Daunenjacke bekleidet und führte zuletzt eine rosafarbene Umhängetasche mit sich. Frau G. leidet an einer geistigen Behinderung und kann sich nicht artikulieren.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Dorit G. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 63-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler