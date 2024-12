2781 - Polizei stoppt Verkehrssünder nach Verfolgungsfahrt

Innenstadt - Am Sonntag (15.12.2024) flüchtete ein Autofahrer in der Innenstadt vor der Polizei. Der Autofahrer war offenbar alkoholisiert. Sein Führerschein und der BMW wurden sichergestellt.

Gegen 01.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 26-jährigen Autofahrer in der Konrad-Adenauer-Allee, der mehrere rote Ampeln überfuhr. Die Polizeistreife wollte den Autofahrer kontrollieren. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen angefordert. Der Autofahrer fuhr auf der Rosenaustraße über die Stettenstraße bis zum Theodor-Heuss-Platz. Dort blockierte ein Streifenwagen die Straße. Der 26-Jährige fuhr gegen den Streifenwagen und konnte gestoppt werden. Dabei wurde niemand verletzt. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Bei dem Autofahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Auto sichergestellt.

Den 26-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheit im Verkehr.

2782 - Mülltonnenbrand

Firnhaberau - Am Samstag (14.12.2024) gegen 02.00 Uhr kam es im Hammerschmiedweg (60er Hausnummernbereich) zu einem Mülltonnenbrand. Der Brand war schnell unter Kontrolle und griff nicht auf angrenzende Gebäude über. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2783 - Polizei sucht Zeugin aus Straßenbahn - Frau von Straßenbahn erfasst

Kriegshaber - Am Freitag (13.12.2024) wurde eine 41-Jährige von einer einfahrenden Straßenbahn in der Ulmer Straße erfasst. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.35 Uhr fuhr die Straßenbahn auf die Haltestelle in der Ulmer Straße zu. Der Straßenbahnfahrer bemerkte die 41-Jährige, gab ein Warnsignal ab und leitete eine Vollbremsung ein. Die Frau bemerkte dies zu spät und wurde von der Straßenbahn erfasst. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen soll ein weiblicher Fahrgast den Unfall beobachtet haben. Diese Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 hat den Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

2784 - Polizei sucht Zeugen - Anhänger entwendet

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.11.2024) 12.00 Uhr bis Samstag (14.12.2024) 11.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Anhänger in der Riedlingerstraße. Der Anhänger wurde trotz besonderer Sicherung durch den oder die Täter entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 5 unter 0821/323-2510 zu melden.

2785 - Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Lechhausen - Am Freitag (13.12.2023) war ein 38-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Derchinger Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr wurde der Polizei ein auffälliger Autofahrer gemeldet. Eine Polizeistreife stellte den Fahrer in der Derchinger Straße fest und kontrollierte ihn. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-jährigen Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 38-Jährigen.

Oberhausen - Am Sonntag (15.12.2024) war ein 23-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 01.05 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann wurde auf die Polizeiinspektion gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 23-Jährigen.

Universitätsviertel - Am Sonntag (15.12.2024) war ein 34-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Forschungsallee unterwegs.

Gegen 03.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-Jährigen.

Innenstadt - Am Sonntag (15.12.2024) war ein 21-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs.

Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann wurde auf die Polizeiinspektion gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 21-Jährigen.

2786 - Polizei sucht Zeugen - Unfall mit Fahrradfahrerin

Pfersee - Am Samstag (14.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem unbekannten Autofahrer in der Augsburger Straße. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.40 Uhr fuhr die 30-Jährige Fahrradfahrerin auf der Augsburger Straße in Richtung Pfersee. Auf Höhe der Eberlestraße wurde sie von einem dunklen Kombi überholt. Der unbekannte Autofahrer überholte sehr knapp, so dass die Fahrradfahrerin offenbar mit einem Reifen in die Straßenbahnschienen geriet. Die 30-Jährige stürzte. Der Autofahrer hielt an, bei der 30-Jährigen schien alles in Ordnung zu sein und beide setzten ihre Fahrt fort. Wenige Meter später musste die Fahrradfahrerin anhalten und einen Rettungswagen rufen. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

2787 - Polizei ermittelt nach Handydiebstahl

Innenstadt - Am Freitag (13.12.2024) stahl ein bislang unbekannter Täter in der City Galerie das Handy eines 19-Jährigen.

Der 19-Jährige saß in dem Einkaufszentrum auf einer Bank und legte sein Handy neben sich ab. Beim Verlassen der Bank ließ er das Handy liegen. Nach kurzer Zeit bemerkte er das Fehlen und kehrte zurück. Der unbekannte Täter nahm das Handy offensichtlich innerhalb von ca. 10 Minuten mit. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2788 - Polizei sucht Zeugen - Fahrraddiebstahl

Hochzoll - Im Zeitraum von Freitag (13.12.2024) 21.00 Uhr bis Samstag (14.12.2024) 08.30 Uhr Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Bahnhof Hochzoll ein schwarzes Mountainbike. Das Fahrrad (Axcess Sandee) war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.