ZIRNDORF. (1268) Am Sonntagvormittag (15.12.2024) brach in einer Wohnung in Großhabersdorf (Lkrs. Fürth) aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Zwei Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu.



Gegen 11:00 Uhr nahm ein Anwohner der Rothenburger Straße Rauchgeruch wahr und bemerkte Rauchentwicklung in einem benachbarten Mehrfamilienhaus. Da sich in der betreffenden Wohnung eine 86-jährige Frau befand, verschaffte er sich Zugang zu den Räumlichkeiten und begleitete die Frau nach außen. Ein weiterer Bewohner (64) konnte sich selbstständig auf die Straße begeben.

In der Zwischenzeit hatten mehrere Zeugen die Integrierte Leitstelle (ILS) sowie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken verständigt. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zirndorf sowie der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand die Wohnung im 1. Obergeschoss bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehrkameraden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Die abschließenden Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern zur Stunde noch an. Die beiden Hausbewohner werden aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führt vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Feststellung der derzeit noch unklaren Brandursache ist zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Erstellt durch: Christian Seiler