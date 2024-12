BAYREUTH. In der Nacht zum Samstag stahlen unbekannte Täter ein Auto mit Keyless-Go-System in der Eckenerstraße. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die Besitzerin parkte den Lexus im Wert von etwa 30.000 Euro am Freitag um 21 Uhr in der Eckenerstraße. Am Samstagmorgen um kurz vor 5 Uhr bemerkte sie das Fehlen des Fahrzeugs. Offenbar hatten Diebe das Keyless-Go System überwunden und das Auto gestohlen. Zuletzt trug es die Kennzeichen BT-IM 13.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Eckenerstraße bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go System: