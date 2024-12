1975. Fußgängerin stürzt bei Hubschrauberlandung; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 12:10 Uhr, flog ein 42-jähriger Pilot mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck in einem Rettungshubschrauber. Diesen wollte er auf einer Parkanlage in Unterhaching landen. Zeitgleich ging eine über 90-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in eben dieser Parkanlage spazieren. Durch den bei der Landung entstandenen Luftstoß stürzte die über 90-Jährige zu Boden und verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

1976. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Freising in einem Pkw Toyota auf der Sonnenstraße in Oberschleißheim in Richtung der Dachauer Straße. Zeitgleich fuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Pkw Suzuki auch auf der Sonnenstraße in Richtung Fasanerie. Ebenfalls in dem Pkw saß eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München und ein zehn Monate altes Kind.

Auf Höhe der Hausnummer 19 kam der 44-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw des 44-Jährigen wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hier kam es dann zur Kollision mit dem Pkw der 32-Jährigen. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Hier beläuft sich die Gesamtschadenssumme auf mehrere Zehntausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Sonnenstraße ca. 90 Minuten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, aber es kam dennoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

1977. Lkw streift Baugerüst – Altstadt

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Passau in einem Sattelzug der Marke „MAN“ auf der Falckenbergstraße in Richtung Maximilianstraße. An der Einmündung zur Maximilianstraße wollte er in diese nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang schwenkte der Sattelaufleger hinten rechts aus und streifte damit ein an einem Gebäude befestigten Baugerüst. Dabei wurde das Baugerüst instabil und drohte einzustürzen. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr und die Gerüstbaufirma übernahmen die Sicherung des Gerüstes.

Während der Sicherungsmaßnahmen musste die Maximilianstraße zwischen Wurzer- und Marstallstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Straßenbahnlinien 19 und 21, welche in dieser Zeit umgeleitet werden mussten.

Gegen 18:00 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

1978. Größerer Polizeieinsatz – Neuperlach

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 14:20 Uhr, meldete ein 25-Jähriger den Polizeinotruf, dass sein 32-jähriger Mitbewohner ihn nicht mehr in die gemeinsame Wohnung im Stadtteil Neuperlach einlasse. Zudem gab der 25-Jährige an, dass er vom 32-Jährigen verbal bedroht wurde. Sofort fuhren mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit.

Der 32-Jährige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er reagierte nicht auf die Einsatzkräfte, weshalb diese die Wohnung gewaltsam öffneten. Innerhalb der Wohnung konnte der 32-Jährige schlussendlich gesichert werden. Er wurde in ein psychiatrisches Klinikum eingewiesen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

1979. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Neuhausen

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 13:50 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Pkw VW auf der Donnersbergerbrücke in Richtung Landshuter Allee. Vor ihr fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls in einem Pkw VW in dieselbe Richtung.

Als die 58-Jährige den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, touchierte sie das Heck des Pkw des 65-Jährigen. Daraufhin wurde ihr Fahrzeug ausgehebelt und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die 58-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der 65-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden und der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge kam es auf den Mittleren Ring in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Rückstau und damit zu Verkehrsbehinderungen.

1980. Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Fußgänger; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 23:30 Uhr, ging ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg als Fußgänger auf der Dachauer Straße in stadtauswärtige Richtung. Er benutzte hierzu die Fahrbahn und nicht den entsprechenden Gehweg.

Zeitgleich fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Kleinkraftrad auf der Dachauer Straße in dieselbe Richtung. Als der 58-Jährige auf Höhe der Hausnummer 16 an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, prallte er gegen den 28-Jährigen, sodass dieser zu Boden stürzte. Der 28-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Dachauer Straße in stadtauswärtige Richtung für ca. eine Stunde für den Fahrzeug- und den Linienverkehr gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

1981. Einbruch in Geschäft – Trudering

Am Samstag, 14.12.2024, bemerkte gegen 06:00 Uhr eine Mitarbeiterin eines Geschäfts Einbruchspuren und alarmierte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam eine Fensterfront. Im Kassenbereich öffnete er ebenfalls gewaltsam ein Behältnis und entwendete daraus Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Unter Mitnahme des Diebesgutes entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, trug eine helle Kapuzenjacke, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle, eine dunkle Hose und Handschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Lehrer-Götz-Wegs, der Truderinger Straße und des Bognerhofweges in Trudering Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1982. Einbruch in Doppelhaushälfte – Bogenhausen

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 00:50 Uhr, bemerkten Bewohner einer Doppelhaushälfte, dass in diese eingebrochen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen gelangte ein bislang unbekannter Täter auf den Balkon. Dort wurde die Balkontür gewaltsam geöffnet und Räume des Hauses nach Stehlgut durchsucht.

Der unbekannte Täter entwendete Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kolbergerstraße, der Poschingerstraße, der Vilshofener Straße und der Schönbergstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.