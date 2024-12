DINKELSBÜHL. (1267) In der Nacht zum Sonntag (15.12.2024) soll ein 35-jähriger Mann eine Frau in Schopfloch bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann in seiner Wohnung fest.



Gegen 01:30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizeiinspektion Dinkelsbühl und teilte mit, soeben von einem 35-jährigen Mann bedroht worden zu sein. Daraufhin habe sie das betreffende Wohnhaus in der Gartenstraße verlassen und anschließend die Polizei verständigt.

Im Zuge erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 35-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und bewaffnet sein könnte. Aus diesem Grund zogen die Polizisten Spezialeinsatzkräfte sowie die Verhandlungsgruppe hinzu. Im weiteren Verlauf betraten die Einsatzkräfte das Wohnanwesen und nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Da der 35-jährige mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergaben ihn die Beamten in die Obhut einer Fachklinik. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler