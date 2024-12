Westerndorf/Pang, LKR. ROSENHEIM. Am 15. Dezember 2024 kam es gegen 00.20 Uhr im Ortsteil Westerndorf bei Pang zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Aibling ums Leben kam.

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Bad Aibling, befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße 2010 von Bad Feilnbach auskommend, in Fahrtrichtung Rosenheim. Kurz nach der Einfahrt in den Ortsteil Westerndorf, kam der Fahrer von der Fahrbahn nach links ab und gelangte ins Bankett. Dort kollidierte sein Fahrzeug in der Folge frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, landete auf dem Dach und das Auto fing sofort Feuer.

Der 54-jährige Fahrer wurde nach dem Aufprall aus seinem Fahrzeug heraus auf die Fahrbahn der Staatsstraße 2010 geschleudert und blieb auf dem Asphalt der Staatsstraße, in einer Entfernung von rund fünf Metern vom Pkw entfernt, schwerstverletzt liegen. Dazukommende Ersthelfer verständigten die Rettungskräfte und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Verunfallten ein. Durch den alarmierten Notarzt wurden weitere Reanimations- und Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Der 54-Jährige verstarb gegen 01.00 Uhr an der Unfallstelle.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurden Gutachten in Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben. Das vollständig ausgebrannte und beschädigte Fahrzeug, wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Staatsstraße 2010 war während der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden komplett gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Pkw ab und unterstütze die sachbearbeitende Rosenheimer Polizei bei Verkehrsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn.