LAUF A. D. PEGNITZ. (1263) Am Samstagabend (14.12.2024) kam es in Rückersdorf (Lkrs Nürnberger Land) zu einem Streit, bei dem ein Jugendlicher seinen 61-jährigen Vater mit einem Messer angriff. Der 61-Jährige erlag noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest.



Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein Streit zwischen einem Mann und seinem Sohn im Mohnwinkel gemeldet. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz und des USK Mittelfranken trafen vor Ort auf einen 61-jährigen Mann, der schwere Verletzungen aufwies. Ersten Ermittlungen zufolge war es kurz zuvor zu einem Streit zwischen dem 61-Jährigen und seinem jugendlichen Sohn gekommen. Dieser habe seinen Vater im weiteren Verlauf mit einem Messer angegriffen und ihm schwere Verletzungen zugefügt.

Der Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die weitere Sachbearbeitung und veranlasste unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort .



Erstellt durch: Christian Seiler