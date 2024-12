LKR. WÜRZBURG U. LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitag ist es zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter jeweils mit ihrer Beute entkommen konnten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Rimpar

Ein Wohnhaus in der Von-Stauffenberg-Straße war im Laufe des Freitags das Ziel von Einbrechern. Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der Beuteschaden liegt schätzungsweise in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Tatzeitraum lässt sich bisher auf die Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen.

Weitere Tat in Triefenstein

Unbekannte haben ebenfalls am Freitag die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses Ortsteil Lengfurt in der Marktheidenfelder Straße ausgenutzt und sind dort gewaltsam eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entkamen auch hier mit Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Der Einbruch muss sich dem Sachstand nach am Abend, zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr, ereignet haben.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Rimpar und Lengfurt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.