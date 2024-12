ANSBACH. (1262) Am Freitagabend (13.12.2024) ereignete sich bei Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Frau erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch am Abend in einem Krankenhaus.



Die 76-jährige Fahrerin eines Citroen war am frühen Abend auf der B 14 vom Ansbacher Stadtteil Obereichenbach in Richtung Ansbach unterwegs. Aufgrund einer Fahrzeugpanne musste die Frau kurz nach der Abzweigung zur Alten Reichsstraße ihr Auto auf der Sperrfläche in der Fahrbahnmitte abstellen. Als gegen 19:30 Uhr das Abschleppfahrzeug eintraf, verließ die 76-Jährige den Citroen. Kurze Zeit später wurde sie von einem in Richtung Obereichenbach fahrenden Peugeot erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 76-Jährige schwerste Verletzungen. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie noch in den Abendstunden verstarb. Der 68-jährige Fahrer des Peugeot blieb körperlich unverletzt.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach erhielten die Beamten hierbei Unterstützung durch einen Unfallsachverständigen. In diesem Zusammenhang war die B 14 in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt.



Erstellt durch: Christian Seiler