A93 / SELB, LKR. WUNSIEDEL. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen BMW mit tschechischer Zulassung. Dabei fanden sie Drogen und einen Schlagring. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Die Grenzpolizisten stoppten den BMW um 16.45 Uhr auf der A93 bei Selb. Bei der Überprüfung des 44-jährigen Fahrers und des Autos fanden sie in seiner Jackentasche und in der Mittelkonsole Crystal im niedrigen zweistelligen Grammbereich. In der Mittelkonsole stießen sie außerdem auf einen Schlagring. Die Beamten stellten die Drogen und die Waffe sicher und ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an, da er im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.