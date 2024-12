Zwei Wohnungseinbrüche - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

STADT UND LKR. MILTENEBRG. Am Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter jeweils mit ihrer Beute entkommen konnten. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Miltenberg

Ein Wohnhaus in der Straße "Am Thorwengert" war das Ziel von Einbrechern. Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Beuteschaden liegt schätzungsweise in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Tatzeitraum lässt sich bisher auf die Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:50 Uhr eingrenzen.

Weitere Tat in Bürgstadt

Unbekannte haben ebenfalls am Donnerstag die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Landgraben" ausgenutzt und sind dort gewaltsam eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entkamen mit Bargeld und Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe.

Der Einbruch muss sich dem Sachstand nach im Laufe des Tages, zwischen 07:30 Uhr und 20:10 Uhr, ereignet haben.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Miltenberg und Bürgstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 6021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Mit Alkohol am Steuer - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Die Autofahrt eines 26-Jährigen endete am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Aschaffenburg. Er war augenscheinlich alkoholisiert und konnte keinen Führerschein vorweisen.

Der Pkw des Mannes fiel den Beamten im Sälzerweg auf, bevor sie den VW schließlich zu einer Verkehrskontrolle anhielten. Ein dabei durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von knapp unter einem Promille.

Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Der 26-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und dort nach einem gerichtsverwertbaren Alkotest wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher.

Nachdem der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 09:30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A3 mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde auch das hintere Kennzeichen entwendet. Das Auto stand in der Zeit in der Raiffeisenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Vor der Paul-Gerhardt-Schule in der Freigerichter Straße wurde ein "Schule-ohne-Rassismus-Schild" abmontiert und entwendet. Das Diebesgut ist etwa ein Meter breit und 50 cm hoch. Die Tat muss sich zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, hat sich ein Unbekannter Zugang zum Campingplatz "Am Mainufer" verschafft. Dort entwendete der Dieb einen Außenbordmotor, der sich auf einem Bootsanhänger befand.

MILTENBERG. Am Donnerstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr ein Audi Q5 bei einer Unfallflucht an der Heckstoßstange beschädigt. Der Pkw war auf dem ALDI-Parkplatz in der Bischoffstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.