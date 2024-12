ERLANGEN. (1260) Zwischen Mittwochabend (11.12.2024) und Donnerstagmorgen (12.12.2024) entwendeten Unbekannte mehrere Komplettradsätze vom Gelände eines Autohandels in Erlangen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 06:50 Uhr am Donnerstag Zugang zum Gelände des Autohauses in der Bunsenstraße und brachen dort zwei Lagercontainer auf. Aus dem Innenraum entwendeten sie Komplettradsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte eine Spurensicherung am Tatort durch und hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass bislang unbekannte Personen im gleichen Zeitraum auch bei einem Autohandel in der Daimlerstraße in Lagercontainer eingebrochen sind. Gegenstände wurden hierbei nicht entwendet. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



