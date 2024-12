2764 – Schockanruf - Frau handelt richtig

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (11.12.2024) kam es zu mehreren einem Schockanrufen im Stadtgebiet. Die Frau bemerkte den Betrug.

Beispielsweise bei einer Frau aus Augsburg gaben sich bislang unbekannte Täter als Polizeibeamte aus. Sie gaben vor, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei. Die Frau informierte ihre Nichte über den Anruf. Die beiden meldeten den Vorfall der Polizei. Die Frau bemerkte den Betrug und es kam zu keiner Übergabe.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage

bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

2765 - Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (11.12.2024) stellte die Polizei in der Lechhauser Straße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen fest.

Gegen 23.00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Lechhauser Straße in Richtung Norden. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete er zunächst. den Mann zu stoppen. Der Mann flüchtete über die Berliner Allee sowie Amagaskai-Allee.

Die Beamten stoppten den 19-Jährigen schließlich in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Die Polizeistreife stellte den Führerschein und das Auto des 19-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-jährigen Mann.

2766 – Polizei stoppt Mann nach Diebstahl

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Universitätsviertel – Am Dienstag (10.12.2024) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 21.45 Uhr einen 43-jährigen Autofahrer in der Elinor-Ostrom-Straße.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige das Auto samt Anhänger und die, auf dem Anhänger transportierte, Estrichpumpe gestohlen haben könnte. Die Estrichpumpe war kurze Zeit vorher auf dem Parkplatz Messe entwendet worden. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 43-Jährige einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls der Estrichpumpe und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls gegen den 43-jährigen Mann.

2767 – Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Oberhausen – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (12.12.2024) war ein 56-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto im Gablinger Weg unterwegs.

Gegen 00.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Wert zu bestimmen. Die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen.

2768 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Kleintransporter

Lechhausen – Am Mittwoch (11.12.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter Werkzeugmaschinen aus einem unversperrten Kleintransporter in der Donaustraße.

Der Kleintransporter war im Zeitraum von 07.00 bis 07.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Um sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, empfiehlt die Polizei Folgendes:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Weitere Tipps rund um den Schutz Ihres Autos finden Sie in folgendem Flyer:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf

2769 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – Am Dienstag (10.12.2024), in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.25 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Jugendhauses in der Schackstraße. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2770 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Oberhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (11.12.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (12.12.2024), 01.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Schallerstraße die Fenster eines schwarzen Audi A2.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2771 – Nachtrag: Brand eines Mülltonnenhauses

In der Pressemitteilung Nr. 2639 vom 28.11.2024 berichteten wir wie folgt:

Pfersee - Am Mittwochabend (27.11.2024) kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brand eines Mülltonnenhauses in der Kirchbergstraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Ab hier neu:

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vor. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.