NÜRNBERG. (1258) Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (12.12.2024) in ein Firmengebäude im Nürnberger Westen eingebrochen und lösten dabei einen Alarm aus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise für die Ermittlungen geben können.



Die Einbrecher lösten gegen 02:15 Uhr einen Alarm in den Räumlichkeiten einer Firma für Verpackungen aus. Eine Polizeistreife konnte kurz darauf feststellen, dass sich die Einbrecher offenbar über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Firmengebäude in der Virnsberger Straße verschafft hatten. Mehrere Polizeistreifen umstellten daraufhin das Gelände. Anschließend suchten mehrere Beamte gemeinsam mit einem Diensthund das Gebäude ab, konnten in den Betriebsräumen allerdings keine Person mehr antreffen.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Täter mehrere Büroräume durchsucht hatten. Inwieweit bei dem Einbruch auch Gegenstände entwendet wurden, konnte zunächst nicht geklärt werden. Am Tatort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die Spurensicherung.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Nürnberg um Hinweise. Zeugen, denen im Umfeld der Virnsberger Straße im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl