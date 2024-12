PILSTING, LANDKREIS DINGOLFING-LANDAU: Am 12.12.24, gegen 09.15 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Geisterfahrer mit, der auf der A 92 in Richtung Deggendorf in falscher Richtung fuhr.

Nach Zeugenangaben wendete der Fahrzeugführer kurz vor dem Parkplatz Pilstinger Moos-Ost, fuhr mit ca. 100km/h auf dem Standstreifen und verließ an der Anschlussstelle Pilsting-Großköllnbach die Autobahn.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der APS Wörth den 37-jährigen Fahrer aus Oberschneidung schließlich an seinem Wohnort antreffen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, zudem stand der Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss. Dies dürfte auch der Grund für sein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrverhalten gewesen sein, da er auf eine Kontrollstelle des Zoll auf dem Autobahnparkplatz Pistinger Moos-Ost in seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zufuhr. Der Oberschneidinger musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Das Strafgesetzbuch sieht für solche Fahrmanöver einen Strafrahmen mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe vor.

Zeugen des Vorfalles, die durch das Verhalten des 37-jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der APS Wörth, Tel. 08702/948299-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 12.12.2024, 13.24 Uhr