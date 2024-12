1961. Vermisste Person - Neuhausen

Eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München wird seit Mittwoch, 11.12.2024 gegen 11:30 Uhr vermisst. Sie wurde zuletzt an der Kreuzung Arnulfstraße/Landshuter Allee gesehen. Sie war gemeinsam mit einem Angehörigen zu Fuß an besagter Kreuzung unterwegs und wurde durch ihre Begleitung aus den Augen verloren. Möglicherweise ist sie in eine Trambahn der Linie 16 oder 17 gestiegen. Bei der Frau ist eine Erkrankung mit einer kognitiven Einschränkung bekannt, wodurch sie orientierungslos sein könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die 76-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Von der Polizei wurden bereits intensive Absuchen in der Umgebung ihrer Wohnadresse, dem letzten Aufenthaltsort und möglichen weiteren Anlaufpunkten durchgeführt. Die Frau wurde dabei bislang nicht angetroffen.

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

76-Jahre alt, ca. 168cm groß, ca. 64kg, schlank, nordeuropäisches Erscheinungsbild, schulterlange dunkelblonde Haare, gräuliche Jeans, brauner Anorak, schwarze Halbschuhe mit weißen Socken, Brille



Zeugenaufruf:

Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hin- weise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder an- deren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfandung ist hier ersichtlich:

