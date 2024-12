2755 – Polizei sucht Zeugen nach Brand

In der Pressemitteilung Nr. 2739 vom 09.12.2024 berichteten wir wie folgt:

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (08.12.2024) kam es zu einem Brand im Keller des Oberhauser Bahnhofes.

Gegen 23.50 Uhr meldeten Passanten Rauch und Feuer aus dem Keller. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vor. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2756 – Polizei nimmt Tatverdächtige nach Diebstahl fest

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Lechhausen – Am Montag (09.12.2024), entwendeten ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt Waren und gingen dabei einen Angestellten körperlich an.

Gegen 18.30 Uhr entwendeten die zwei Tatverdächtigen Waren aus dem Supermarkt. Dabei wurden sie von einem Angestellten zur Rede gestellt. Es kam zur Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächten und dem Angestellten. Einer der beiden Tatverdächtigen warf daraufhin einen der entwendeten Gegenstände auf den Angestellten. Anschließend flüchteten die beiden. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Auf der Flucht beschädigten die Tatverdächtigen noch mindestens ein Fahrzeug.

Die Polizeibeamten ermittelten die beiden Tatverdächtigen aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes und nahmen diese anschließend fest. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Nachdem beide augenscheinlich alkoholisiert waren, führten die Polizeibeamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme bei den beiden.

Der 26-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizeibeamten brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 26- und 28-Jährige einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Augsburg vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Personen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Beide Personen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

2757 – Polizei ermittelt wegen ausgeleertem Öl

Göggingen – Im Zeitraum von Montag (09.12.2024), 21.00 Uhr, bis Dienstag (10.12.2024), 08.00 Uhr, lud eine bislang unbekannte Person mehrere Ölkanister auf einem Platz in der Pfarrer-Bogner-Straße ab und leerte diese aus. Hierbei wurden die Pfarrer-Bogner-Straße sowie die Grundstücke zweier anliegender Firmen mit Öl verschmutzt. Die Straße, der Platz und die Grundstücke mussten speziell gereinigt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

2758 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Freitag (06.12.2024), 15.00 Uhr, bis Montag (09.12.2024), 08.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Fenster in einer Schule in der Von-Cobres-Straße. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2759 – Verkehrsunfall – Person verletzt

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (10.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einem 66-jährigen Rollerfahrer in der Hofackerstraße. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 17.15 Uhr fuhr 35-Jährige mit seinem Auto in der Alten Straße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der Autofahrer offenbar den 66-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 66-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 35-jährigen Mann.

2760 – Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (10.12.2024) fuhr ein 61-jähriger Rollerfahrer in der Königsbrunner Straße ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 61-Jährigen mit seinem Roller. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 61-jährigen Rollerfahrer.

2761 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Pfersee – Im Zeitraum von Montag (09.12.2024), 21.00 Uhr, bis Dienstag (10.12.2024), 07.45 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fenster, Hauswände und Gegenstände in der Kazböckstraße, Kirchbergstraße und Metzstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2762 – Polizei ermittelt nach Brand einer Mülltonne

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (10.12.2024), gegen 20.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter durch Brandlegung eine Mülltonne einer Wohnanlage in der Curtiusstraße. Die Feuerwehr löschte die Mülltonne. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2763 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Pfersee – Im Zeitraum von Montag (09.12.2024), 05.30 Uhr, bis Dienstag (10.12.2024), 07.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mindestens sechs Autos in der Hessenbachstraße und der Christian-Dierig-Straße. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.