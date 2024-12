MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Die intensiven Ermittlungen und akribischen Spurensicherungsmaßnahmen der Kripo Aschaffenburg nach einem Einbruch im Februar waren von Erfolg gekrönt. Auf Grund eines bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft beantragten europäischen Haftbefehls konnte ein 44-Jähriger in Paris festgenommen werden. Er befindet sich nun in Deutschland in Haft. Der Mann kommt zudem für eine Vielzahl von gleichgelagerten Fällen als Täter in Betracht.

Einbruch im Februar

Wie bereits berichtet, ereignete sich der Einbruch in das Mehrfamilienhaus in der Straße "Eichenhain" nach am 10. Februar, zwischen 16:45 Uhr und 21:40 Uhr. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, verschafften sich über Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die beiden Wohneinheiten. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten.

Ermittlungen der Kripo erfolgreich

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte im Februar noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Den entscheidenden Hinweis lieferte schließlich eine am Tatort gesicherte Spur, deren Auswertung die DNA eines 44-jährigen Mannes zu Tage gebracht hat. Nachdem dieser ohne festen Wohnsitz in Deutschland war, wurde in der Folge über die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein europäischer Haftbefehl beantragt.

Festnahme in Paris - Täter in Haft

Anfang Dezember ging schließlich die Mitteilung der französischen Behörden bei der Staatsanwaltschaft ein, dass der 44-Jährige durch die Polizei in Paris vorläufig festgenommen werden konnte. Die Behörden beantragten daraufhin die Auslieferung des Mannes nach Deutschland.

Der Tatverdächtige wurde am 06. Dezember am Amtsgericht einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche ihm den bestehenden Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eröffnete. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Täter für Vielzahl von weiteren Fällen verantwortlich

Im Zusammenhang mit der Festnahme des Mannes und den ausgewerteten DNA-Spuren ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 44-Jährige für eine Vielzahl weiterer Einbrüche im Landkreis Aschaffenburg im Laufe des Jahres als Täter in Betracht kommt. Die diesbezüglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg laufen noch weiter.