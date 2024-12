GARMISCH-PARTENKIRCHEN. In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2024 brachen Unbekannte in mehrere Gewerbebetriebe in Garmisch-Partenkirchen ein. Die Täter hatten es dabei auf Bargeld abgesehen und gingen auch Tresore an. Der angerichtete Sachschaden und der Stehlschaden belaufen sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen in allen Fällen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Öffentlichkeit. Mögliche Tatzusammenhänge mit Einbrüchen in der Region werden geprüft.

In der Nacht von Montag (09.12.2024) auf Dienstag (10.12.2024) brachen Unbekannte im Gewerbegebiet Loisachauen in Garmisch-Partenkirchen in mehrere Gewerbebetriebe ein. Meist wurden Fenster aufgebrochen oder Scheiben eingeworfen, ums ins Innere der Gebäude zu gelangen. Abgesehen hattes es die Einbrecher auf Bargeld und Tresore, die angegangen wurden. In einem Fall wurde sogar ein Tresor entwendet. Sachschaden und Stehlschaden summieren sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm in allen Fällen dieser Einbruchsserie die Ermittlungen. Im Rahmen der Tatortarbeit wurden bereits umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zur Klärung der Taten bittet die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer (08821) 9170.

Wer hat in der Nacht von Montag, 9. Dezember, auf Dienstag, 10. Dezember 2024, im Gewerbegebiet Loisachauen in Garmisch-Partenkirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in der Sache geben?

Die Ermittler der Kripo prüfen derzeit, ob die Einbruchserie im Zusammenhang mit Taten in Eschenlohe steht (wir berichteten). Dort waren in der Nacht auf den 28. November Unbekannte ebenfalls in mehrere Gewerbebetriebe gewaltsam eingedrungen und hatten hohen Schaden angerichtet. Gleiches gilt für den Einbruch in ein Einfamilienhaus am Abend des 9. Dezember im nördlichen Ortsbereich von Garmisch-Partenkirchen (hierüber berichtete die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bereits).