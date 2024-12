WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Telefonbetrüger haben am Dienstagnachmittag eine Frau mit einer gängigen Masche dazu gebracht, einen höheren Geldbetrag zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt als Zentralstelle und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag riefen die geschickt agierenden Täter bei der Rentnerin an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll. Um für sie eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 14:00 Uhr übergab die Seniorin schließlich im Ortsteil Rundelshausen, in der Nähe der dortigen Schule, eine fünfstellige Bargeldsumme an eine männliche Person. Der Mann ist anschließend in unbekannte Richtung davongelaufen.

Die Geschädigte konnte den Abholer wie folgt beschreiben:

Schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt

Etwa 170-180 cm groß

Dunkel gekleidet

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.