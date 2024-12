BAD WÖRISHOFEN. Am späten Dienstagabend gingen über Notruf und bei der Polizeiinspektion zwei Mitteilungen ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Wörishofer Innenstadt brenne und Personen eingeschlossen seien.

In dem Gebäude befindet sich auch eine Metzgerei. Am Räucherofen des Betriebs entstanden aufgrund von einem technischen Defekt größere Flammen und starke Rauchentwicklung im Haus. Wie sich herausstellte, kam es zu keinem Brand außerhalb des Ofens, sondern lediglich zur starken Verrauchung des Hauses. Folglich entstand mit Ausnahme der unbrauchbar gewordenen Würste kein Sachschaden. Es wurden mehrere Bewohner sicherheitshalber durch den Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde aber niemand. Die Bgm.-Stöckle-Straße blieb für die Zeit der Arbeiten durch die Feuerwehr gesperrt. (PI Bad Wörishofen)

