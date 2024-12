KEMPTEN. Am Dienstag löste sich ein Bauteil von einer Baumaschine und stürzte auf zwei Bauarbeiter. Ein 30-Jähriger erlag seinen Verletzungen, ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Ursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Am Dienstag, den 10. Dezember, ereignete sich gegen 12:50 Uhr ein tragischer Betriebsunfall an der Kreuzung Schumacherring / Lenzfrieder Straße. Bei Erdbauarbeiten löste sich ein Anbauteil in mehreren Metern Höhe von einer Baumaschine und stürzte auf zwei Bauarbeiter im Alter von 30 und 39 Jahren, die darunter begraben wurden. Die genaue Ursache für das Ablösen des sogenannten Schalengreifers vom Bagger ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Bergungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr Kempten durchgeführt, unterstützt von einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Insgesamt waren 19 Rettungskräfte, darunter drei Notärzte, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Männer wurden schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der 30-jährige Bauarbeiter erlag wenige Zeit später seinen schweren Verletzungen. Sein 39-jähriger Kollege wird weiterhin stationär behandelt.

Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Schumacherring, da die Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz zeitweise vollständig gesperrt werden musste.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten, der Verkehrspolizeiinspektion Kempten und der Kriminalpolizei Kempten vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Kriminalpolizei geführt. (KPI Kempten)

