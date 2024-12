2747 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Haunstetten – In der Nacht auf den gestrigen Montag (09.12.2024) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 03.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Lokal in der Breitwiesenstraße. Der unbekannte Täter brach mehrere Spielautomaten auf.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2748 – Junger Mann bedroht Busfahrer

Kriegshaber - Am Montag (09.12.2024), gegen 21.15 Uhr randalierte ein 16-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Stenglinstraße.

Der junge Mann wollte in einen Bus einsteigen, nachdem dessen Türen bereits verschlossen waren. Als der 53-jährige Busfahrer die Türen nicht öffnete, trat und schlug der 16-Jährige gegen diese. Außerdem bedrohte er den Busfahrer verbal.

Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten wurden ebenfalls von dem 16-Jährigen beleidigt.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der 16-Jährige alkoholisiert Der 16-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Da sich der junge Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 16-Jährigen.

2749 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (07.12.2024), 17.30 Uhr bis Montag (09.12.2024), 10.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Hyundai Tuscon in der Widderstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Im Zeitraum von Sonntag (08.12.2024), 15.00 Uhr bis Montag (09.12.2024), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Schaukasten in der Hessenbachstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2750 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Hochzoll - Am Montagabend (09.12.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Innsbrucker Straße.

Gegen 21.00 Uhr beobachtete ein Passant einen weißen Geländewagen, wie dieser beim Einparken einen schwarzen Ford Fiesta streifte. Der bislang unbekannte Geländewagenfahrer fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hochzoll - Am Montag (09.12.2024), in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen BMW X1 in der Stauffenstraße. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2751 – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Montag (09-12-2024) belästigte eine 51-Jährige mehrere Gäste in einer Gaststätte in der Maximilianstraße und verletzte einen Polizeibeamten bei dem Einsatz leicht.

Gegen 22.45 Uhr belästige die 51-Jährige in der Gaststätte die Gäste und wollte die Gaststätte nicht verlassen. Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten erteilten der Frau einen Platzverweis, dem sie nicht nachkam. Die 51-Jährige folgte der Anweisung der Polizeibeamten, die Gaststätte zu verlassen, nicht. Im weiteren Verlauf beleidigte die Frau die Beamten und leistete Widerstand. Des Weiteren trat sie einen der Polizeibeamten. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 51-Jährige.

2752 – Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Montag (09.12.2024) schlug eine bislang unbekannte Person eine 47-Jährige in der Viktoriastraße.

Gegen 16.50 Uhr befand sich die 47-jährige Passantin auf dem Gehweg der Viktoriastraße in Richtung Bahnhof. Hierbei schlug eine bislang unbekannte Person die 47-Jährige im Vorbeilaufen mit einer Tragetasche und verletzte diese leicht. Die 47-Jährige begab sich anschließend zur Anzeigenerstattung zur Polizei.

Der bislang unbekannte Täter konnte im Rahmen der Fahndung an der Tatörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden.

Die bislang unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelblond, olivgrüne/braune Winterjacke, rosefarbene Jogginghose, dunkle Tragetasche mit den Maßen 50x30 cm

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.