WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Mitte September sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Beim Antreffen der Hausbewohner schlugen die Täter auf diese ein und überwältigten sie. Die Kripo Würzburg konnte nach intensiven Ermittlungen und guter Zusammenarbeit den Fall nun klären. Mehrere Tatverdächtige befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Raubüberfall im September

Wie bereits berichtet, stiegen die Täter in der Nacht zum 13.09.2024 in das Einfamilienhaus in der Straße „An der Mehle“ ein. Im Wohnhaus trafen sie auf die beiden Hausbewohner, überwältigen diese, schlugen auf die Ehefrau ein und konnten anschließend mit einer geringen dreistelligen Bargeldsumme flüchten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg

Die Kripo Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und führte umfangreiche Spurensicherungen durch. Bereits kurze Zeit später wurde die Ermittlungskommission „Mehle“ gegründet. Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kriminalbeamten führten zu einem weiteren ähnlich gelagerten Fall aus dem Bereich Baden-Württemberg, welcher sich Anfang August 2024 ereignete. Durch einen Abgleich der beiden Fälle geriet ein 25-Jähriger in den Fokus der Beamten.

Gute Zusammenarbeit führt zur Festnahme

Durch die intensiven Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei konnte zudem ein zusätzlicher schwerer Raub sowie weitere Straftaten im Raum Stuttgart geklärt werden. Hier waren zudem ein 14-jähriges und ein 15-jähriges Mädchen sowie ein 18-Jähriger involviert.

Die vier Tatverdächtigen konnten anschließend aufgrund der engen Zusammenarbeit der Würzburger mit der Stuttgarter Polizei sowie der Staatsanwaltschaften aus Würzburg und Stuttgart festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser folgte dem Antrag der Stuttgarter Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehle. Im Anschluss kamen alle vier Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.