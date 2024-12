WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Zwei Jugendliche haben am Montagabend einen 16-Jährigen bedroht und in der Folge Kleidung von diesem erbeutet. Die beiden zunächst flüchtigen Tatverdächtigen konnten schnell durch die Kitzinger Polizei festgenommen werden. Sie müssen sich nun in Strafverfahren für ihr Verhalten verantworten.

Überfall unter Jugendlichen

Dem Sachstand nach stiegen die drei 16 Jahre alten Männer, die sich zum Teil persönlich kannten, gegen 18:45 Uhr am Landschulheim aus einem Linienbus. Im Anschluss hielten sich die Jugendlichen gemeinsam im Bereich der Straße "Altenschönbacher Weg" auf einer Grünfläche auf.

Als sich einer der drei Jugendlichen von den anderen beiden verabschieden wollte, hielten diese ihm eine Pistole und ein Messer vor und forderten zunächst die Herausgabe von Bargeld. Da der Bedrohte jedoch kein Bargeld mitführte, musste er in der Folge seine Jacke und seine mitgeführte Tasche aushändigen. Daraus entnahmen die Minderjährigen weitere Kleidungsstücke, bevor beide die Flucht ergriffen.

Intensive Fahndung führt zu Festnahmen

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Überfalls fahndete die Kitzinger Polizei mit einer Vielzahl von Kräften nach den Tatverdächtigen. Bereits kurze Zeit später konnten die zwei 16-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen mitsamt der Beute auf einem Radweg in Wiesentheid festgenommen werden. Dabei stellen die Beamten auch die mutmaßlichen Tatmittel, ein Messer und eine Luftpistole, sicher. Eine Erlaubnis zum Mitführen der Pistole hatte keiner der Tatverdächtigen. Zudem hatten beide Jugendliche jeweils Cannabis im zweistelligen Grammbereich einstecken. Auch die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Da die Tatverdächtigen mutmaßlich unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln standen, mussten sie sich im Anschluss Blutentnahmen in der Kitzinger Dienststelle gefallen lassen. Nach Durchführung weiterer notwendiger Maßnahmen wurden die 16-Jährigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen und an ihre Eltern übergeben.

Gegen die beiden Jugendlichen wird nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung sowie Verstößen nach dem Waffen- und Cannabisgesetz ermittelt.