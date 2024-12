DÖRFLES-ESBACH / SONNEFELD, LKR. COBURG. Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag kam es in den Gemeinden Sonnefeld und Dörfles-Esbach zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Freitagabend über eine Terrassentüre Zugang zu einem Wohnhaus in der Flurstraße in Sonnefeld. Dabei richteten sie einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich an und erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Ebenso versuchten Unbekannte im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in ein Wohnhaus in der Hennebergerstraße einzudringen.

Nach demselben Muster drangen die Einbrecher auch am Freitag in jeweils ein Wohnhaus in der Eisfelder Straße, im Zeitraum von 12-20 Uhr, sowie im Bereich „Am Rottenbach“ zwischen 7 Uhr und 22 Uhr ein und stahlen Schmuck sowie Edelmetalle. Die Höhe des Sachschadens und der Wert der gestohlenen Gegenstände ist aktuell noch Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu besagten Zeiten an besagten Örtlichkeiten festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.