ROSENHEIM. Eine Frau aus Rosenheim stellte mehrere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto fest, nachdem ihre EC-Karte am Samstag, 7. Dezember 2024, vom Geldautomaten einer Bankfiliale augenscheinlich eingezogen worden war. Überprüfungen ergaben, dass die Geldautomaten mehrerer Bankfilialen in Rosenheim mittels Skimming manipuliert worden waren. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt in dieser Sache und bittet um Zeugenhinweise. Mögliche weitere Opfer sollen sich ebenso bei den Ermittlern melden.

Am Samstag (07.12.2024) war die EC-Karte einer Rosenheimerin von einem Geldautomaten der Bankfiliale in der Hochgernstraße augenscheinlich eingezogen worden. Tags stellte die Frau verschiedene unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Konto fest und meldete das der Bank.

Überprüfungen durch die Bank ergaben, dass nicht nur in der Filiale in der Hochgernstraße, sondern in drei weiteren in der Pernauerstraße, der Happinger Straße und einer Filiale in der Fabrikstraße in Rohrdorf Manipulationen – sogenanntes Skimming – festgestellt wurden. Weil Geldautomaten selbstständig Manipulationen registrieren, hatten sich die Automaten in den vorgenannten Bankfilialen im Laufe des Tages am 7. Dezember abgeschaltet.

Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt jetzt in den Fällen und bittet dazu um Zeugenhinweise. Zudem werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Kripo zu melden.

Wer hat am Samstag, 7. Dezember 2024, oder in der Zeit davor verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im Bereich der Bankfilialen gesehen oder hat gar Personen bei der Manipulation der Bankautomaten beobachten können?

Wer stellte möglicherweise auch Unregelmäßigkeiten bzw. Abhebungen von seinem Konto fest, die auf Skimming zurückzuführen sind?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.