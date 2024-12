Eigentumsdelikt in Park - Polizei vor Ort - Schnelle Festnahme

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag konnte die Aschaffenburger Polizei bereits kurz nach Eingang eines Notrufs im Schöntal einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Beamten waren bereits in der Nähe. Der 18-Jährige wird, wie auch sein Opfer, der Betäubungsmittelszene zugerechnet.

Gegen 15:30 Uhr meldete sich ein 23-jähriger Mann bei der Polizei und teilte mit, dass er vor wenigen Minuten von einer ihm bekannten Person geschlagen und bestohlen worden sei.

Beamte der Aschaffenburger Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits im Umfeld der Parkanlage und konnten den 18-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Dabei stellten die Einsatzkräfte auch Beweismittel sicher. Der Festgenommene soll seinem Bekannten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet und ihn mit einer Glasflasche geschlagen haben. Der 23-Jährige wurde lediglich leichtverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Raubdelikt übernommen. Der Tatverdächtige musste sich unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen, bevor er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Die Beamten ordnen beide Beteiligten der Betäubungsmittelszene zu.

Unbeteiligte Dritte, die den Geschehensablauf möglicherweise beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Nach Diebstahl aus Pkw - Anwohner handelt vorbildlich - Vier Tatverdächtige festgenommen

MÖMBRIS, OT KÖNIGSHOFEN A.D. KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch das couragierte Verhalten eines 40-Jährigen konnten Streifen der Alzenauer Polizei nur kurz nach der Tat vier mutmaßliche Diebe vorläufig festnehmen. Diese entwendeten zuvor aus einem Skoda eine Handtasche. Die Alzenauer Polizei prüft nun auch, ob die Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommen.

Spaziergänger beobachtet Tatverdächtige

Der 40-jährige Anwohner war am späten Montagabend, gegen 21:30 Uhr, mit seinem Hund in der Frühlingstraße unterwegs, als er zunächst drei Personen im Wohngebiet im Bereich der dort geparkten Autos feststellte. Da ihm dies verdächtig vorkam, sprach er die beiden Männer und eine Frau zunächst an. Kurz darauf rannte das Trio davon - ein dritter Mann kam aus dem Grundstück eines Nachbarn und flüchtete ebenfalls.

Im Anschluss bemerkte der Mann, dass aus dem Pkw seiner Frau die Handtasche fehlte und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Der Zeuge konnte - auch mit Unterstützung eines weiteren Nachbarn - eine detaillierte Personenbeschreibung der vier Tatverdächtigen abgeben.

Großangelegte Fahndung - Festnahme am Bahnhof

Mehrere Streifen der Alzenauer Polizei und weiterer Dienststellen begaben sich umgehend in den Bereich der Tatörtlichkeit. Insbesondere auf Grund der guten Beschreibung der vier Personen konnten diese am örtlichen Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei einer 17-Jährigen aus der Gruppe eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die vier Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 26 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Tatverdachts des Bandendiebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zudem werden gleichgelagerte Fälle in der Region hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs überprüft.