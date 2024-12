MITTELFRANKEN. (1251) Von März bis Dezember 2024 brachen Unbekannte in mehreren Dutzend Fällen Zigarettenautomaten im nord- und ostbayerischen Raum auf. Nach intensiven Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei konnten nun zwei Tatverdächtige festgenommen werden.



Im genannten Zeitraum brachen zunächst Unbekannte mindestens 50 Zigarettenautomaten in Mittelfranken, in der Oberpfalz sowie in Unterfranken auf. In allen Fällen schweißten die Unbekannten die Automaten auf und entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren.

Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf circa 100.000 Euro geschätzt. Der Entwendungsschaden dürfte in einem hohen fünfstelligen Bereich zu finden sein.

Aufgrund mehrerer Fälle, welche sich im Fürther Stadtgebiet und Landkreis ereigneten, führte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungen konnten durch kriminaltaktische Maßnahmen zwei tatverdächtige Personen identifiziert und schließlich lokalisiert werden. Hierbei handelt es sich um eine 49-jährige Frau und einen Mann im Alter von 50 Jahren.

Letztendlich gelang es den Ermittlern das Duo im Laufe des Montags (09.12.2024) im Nürnberger Stadtgebiet festzunehmen. Im Verlauf der durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten zudem umfangreiche Beweismittel sicher.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten. Sie werden im Laufe des Dienstags (10.12.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl