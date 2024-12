ROSENHEIM. Aufmerksame Nachbarn meldeten der Polizei am vergangenen Samstagabend, 7. Dezember 2024, den Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rosenheim. Als die Streifenwagenbesatzung wenig später am Tatort eintraf, waren die Einbrecher jedoch bereits geflüchtet. Entwendet wurden zum Glück nur Gegenstände ohne großen Wert. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Am vergangenen Samstag (07.12.2024) sahen aufmerksame Nachbarn gegen 18.30 Uhr den Schein von Taschenlampen in einem Einfamilienhaus in der Caspar-Filser- Straße in Rosenheim und verständigten kurz darauf die Polizei. Offenbar bemerkten dies die Täter, denn bis zum Eintreffen der Polizei waren sie bereits geflüchtet.

Am Tatobjekt stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher eine Terrassentür gewaltsam aufgehebelt hatten und so in das Haus gelangt waren. Entwendet wurden zum Glück nur Gegenstände ohne großen Wert.

Kurz vor Eintreffen der Polizei hatten die Nachbarn auf der Straße nahe dem dortigen Spielplatz zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, welche in Richtung Krainstaße weggingen. Eine der beiden Personen trug eine Kapuze mit Fellbesatz. Es könnte sich dabei um die Täter handeln oder aber um Personen, welche als Zeugen in Betracht kommen. Möglicherweise besuchten sie eine Veranstaltung, welche zu dieser Zeit in einer nahegelegenen Kirche stattfand.

Die Untersuchungen in dem Fall führen inzwischen die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizei. Sie bitten dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am Samstag, 7. Dezember, in der Caspar-Filser-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zu den beschriebenen Personen geben? Soweit diese als Zeugen in Betracht kommen, werden sie gebeten, sich zu melden.

Hinweise unter der Telefonnummer (08031) 2000 an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jede andere Polizeidienststelle.