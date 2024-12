2736 – Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Hochfeld – Am heutigen Montagmorgen (09.12.2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Walther-Heim-Straße. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 08.30 Uhr kam es zu dem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bewohner der Wohnung wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

2737 – Polizei warnt vor Betrügern

Innenstadt – Am Dienstag (26.11.2024) betrog eine bislang unbekannte Frau einen Mann in der Augsburger Innenstadt um einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Gegen 14.30 Uhr besuchte der Mann eine Kirche Im Annahof. Hier sprach ihn die unbekannte Frau an und gab vor in einer finanziellen Notlage zu sein. Nach einem längeren Gespräch brachte die Frau den Mann dazu Bargeld abzuheben. Der Mann übergab das Geld der unbekannten Frau. Die Frau versicherte dem Mann das Geld zurückzugeben und teilte ihm ihre Anschrift und Mobiltelefonnummer mit. Anschließend ging die Frau in Richtung Königsplatz davon.

Im Nachgang stellte der Mann fest, dass die Personalien der Frau falsch waren und es sich um einen Betrug handeln musste.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

160cm - 165cm, ca. 30 Jahre, schulterlange dunkelblonde Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, deutsch mit ausländischem Akzent

schwarze Jacke mit Kapuze, dunkler knielanger Rock, schwarze Strumpfhose, rosa gefärbte Fingernägel, Ringe an den Fingern beider Hände, Ohrringe beidseitig mit Sternstecker

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

In den vergangenen Wochen kam es in Augsburg mehrfach zu derartigen Betrügereien. Um sich vor diesen zu schützen rät die Polizei Schwaben Nord:

Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

2738 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (08.12.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße.

Gegen 15.55 Uhr beobachtete ein Passant einen weißen Transporter, wie dieser beim Abbiegen in die Bülowstraße einen geparkten weißen Audi streifte. Der bislang unbekannte Transporter-Fahrer fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2739 – Polizei ermittelt nach Brand

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (08.12.2024) kam es zu einem Brand im Keller des Oberhauser Bahnhofes.

Gegen 23.50 Uhr meldeten Passanten Rauch und Feuer aus dem Keller. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

2740 – Auto mit Eiern beworfen

Oberhausen – In der Zeit von Samstag (07.12.2024), 18.30 Uhr bis Sonntag (08.12.2024), 08.00 Uhr bewarf ein bislang unbekannter Täter einen silbernen Opel Astra in der Zollernstraße mit Eiern. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2741 – Zeugen nach Aufbruch mehrerer Autos gesucht

Antonsviertel - Von Samstag (07.12.2024), 13.00 Uhr auf Sonntag (08.12.2024), 08.15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Autos und einer Gartenlaube in der Schießstättenstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2.700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerer Fälle des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Um sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, empfiehlt die Polizei Folgendes:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps rund um den Schutz Ihres Autos finden Sie in folgendem Flyer:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf

2742 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Kleingärten

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (06.12.2024), 16.00 Uhr bis Sonntag (08.12.2024), 18.20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Lutzstraße.

Die Ermittlungen zum genauen Beuteschaden dauern derzeit noch an. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fällen des Diebstahls. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

2743 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen in Pfersee

Pfersee - Am Sonntag (08.12.2024), in der Zeit von 04.30 Uhr bis 14.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Lutzstraße einen blauen Mini mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Pfersee - Ebenfalls am Sonntag (08.12.2024), in der Zeit von 05.20 Uhr bis 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Gollwitzerstraße einen Schaukasten. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Pfersee – Auch am Sonntag (08.12.2024), gegen 01.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe in der Kirchbergstraße. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.