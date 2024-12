Erheblich Betrunkener leistet Widerstand - Folge: Gewahrsam und Strafverfahren

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Beamte der Aschaffenburger Polizei sind am späten Freitagabend bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern eingeschritten. Einer der beiden Beteiligten richtete in der Folge seine Aggression gegen die Polizisten.

Eine Streifenbesatzung kam gegen kurz vor Mitternacht zu zwei sich prügelnden Männern im Alter von 20 und 22 Jahren an der "Glattbacher Überfahrt" hinzu. Infolgedessen sprachen die Polizisten die augenscheinlich stark alkoholisierten Personen an. Der beteiligte 20-Jährige griff im weiteren Verlauf nun die Einsatzkräfte an, die daraufhin Pfefferspray gegen den Aggressor einsetzten. Nachdem der Angriff dadurch nicht beendet werden konnte, setzten die Beamte ein Distanzelektroimpulsgerät, einen sogenannten Taser, ein. Hierdurch konnten die Beamten dem Mann schließlich Handfesseln anlegen und ihn festnehmen, während dieser die Polizisten weiterhin bedrohte und beleidigte.

Aufgrund der offensichtlichen und erheblichen Alkoholisierung des 20-Jährigen musste dieser zum einen eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Am Samstagmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Alleinbeteiligter Unfall auf A3 wegen Glätte - Fahrerin unverletzt

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Sonntagmorgen ist eine Autofahrerin aufgrund plötzlich auftretender Eisglätte in die Leitplanke geraten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die 32-Jährige war gegen kurz vor 08:00 Uhr auf der A3 in Richtung Süden unterwegs, als sie aufgrund unvorhergesehener Glätte die Kontrolle über ihren Ford Focus verlor. In der Folge ist sie zunächst gegen die Außen- und schließlich gegen die Mittelleitplanke gestoßen ist, bevor sie zum Stehen kam.

Die Fahrerin war alleine in dem Pkw unterwegs und ist unverletzt geblieben. Dem Sachstand nach herrschten Plusgrade. Die Frau hatte die Straßenverhältnisse offenbar nicht erkennen können. Unfallzeugen berichteten ebenfalls von der überraschend auftretenden rutschigen Fahrbahn.

Die Autobahn war in Richtung Würzburg zur Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach für rund eine Stunde gesperrt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der hierdurch verursachte Rückstau hielt sich mit etwa einem Kilometer Länge in Grenzen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Am Sonntag haben Passanten gegen 00:20 Uhr einen brennenden Mülleimer an der Bushaltestelle in der Obernauer Straße festgestellt. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg konnte die Flammen schnell löschen. Die Beamten schließen ein möglicherweise absichtliches in Brand setzen nicht aus.

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurden zwei Hinweisschilder mit Farbe unkenntlich gemacht. Die Schilder befinden sich an einem Feldweg nahe der Straße "Holzloch" unweit der dortigen Gaststätte.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagvormittag bemerkten insgesamt drei Autobesitzer in der Straße "Linke Maingasse" und in der Schubertstraße, dass ihre Fahrzeuge geöffnet waren. Alle drei Pkw waren unverschlossen. Der unbekannte Dieb hat lediglich in der Schubertstraße geringe Beute in Form einer leeren Geldbörse und Münzgeld gemacht. Das Geschehen lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr eingrenzen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend wurde gegen 22:00 Uhr ein Holzzaun in der Altdorfstraße mutwillig beschädigt, indem Latten herausgerissen wurden. Die Polizei Obernburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zufolge dürften unbekannte Jugendliche dafür verantwortlich sein.

