SCHWABACH. (1241) Am Freitagnachmittag (06.12.2024) drangen Unbekannte in ein Wohnanwesen in Schwabach ein und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Mutmaßlich über die Terrassentür verschafften sich unbekannte Personen zwischen 13:30 Uhr und 18:40 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus in der Wunneleite. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler