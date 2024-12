NÜRNBERG. (1240) Am Freitagnachmittag (07.12.2024) ereignete sich in Nürnberger-Langwasser ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 93-jährige Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.



Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Nissan die Wettersteinstraße in Richtung Otto-Bärnreuther-Straße. Auf Höhe der Watzmannstraße überquerte eine 93-jährige Frau mit ihrem Rollator die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf erfasste der Nissan die Fußgängerin, wodurch diese zu Boden geschleudert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 93-Jährige schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier erlag sie in den Abendstunden ihren schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth banden die Beamten einen Gutachter in die Unfallermittlungen ein.



Erstellt durch: Christian Seiler